Карло Анчелотти стал первым тренером, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы
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Сегодня, 30 апреля, мадридский «Реал» в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 разгромил каталонский «Эспаньол» (4:0). Благодаря победе в матче с «Эспаньолом» «Реал» обеспечил себе досрочное чемпионство в Испании.
Для главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти это первый чемпионский титул в Испании. Итальянский наставник стал первым специалистом, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы.
Ранее Анчелотти побеждал в Италии с «Миланом», в Англии с лондонским «Челси», во Франции с «Пари Сен-Жермен» и в Германии с мюнхенской «Баварией».
«Реал» в 35-й раз в своей истории стал чемпионом Испании. Помимо чемпионских титулов, у «сливочных» 19 побед в Кубке Испании, 11 – в Суперкубке и одна в Кубке лиги.
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