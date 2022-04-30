«Арсенал» готов заплатить за Альваро Морату € 30 млн
Поделиться
Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании нападающего мадридского «Атлетико» Альваро Мораты и готов предложить за испанского футболиста € 30 млн. Об этом сообщает TuttoJuve.
В настоящее время 29-летний футболист играет на правах аренды за «Ювентус», но итальянский клуб не собирается выкупать права на Морату.
В нынешнем сезоне Мората в 44 матчах во всех турнирах забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение футболиста с «Атлетико» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость Мораты оценивается в € 30 млн.
Видеообзор. «Атлетико» не смог обыграть «Гранаду» в матче 33-го тура испанской Ла Лиги:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Новость по темеМората открыт для перехода в «Арсенал»
Комментарии
- 30 апреля 2022
-
22:10
-
22:09
-
22:09
-
22:06
-
22:05
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:59
-
21:56
-
21:55
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:46
-
21:45
-
21:45
-
21:43
-
21:41
-
21:37
-
21:37
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:27
-
21:27
-
21:19
-
21:12
-
21:11
-
21:00
-
20:47
-
20:44
-
20:29
Партнерский контент