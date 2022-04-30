«Арсенал» готов заплатить за Альваро Морату € 30 млн

Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании нападающего мадридского «Атлетико» Альваро Мораты и готов предложить за испанского футболиста € 30 млн. Об этом сообщает TuttoJuve.

В настоящее время 29-летний футболист играет на правах аренды за «Ювентус», но итальянский клуб не собирается выкупать права на Морату.

В нынешнем сезоне Мората в 44 матчах во всех турнирах забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение футболиста с «Атлетико» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость Мораты оценивается в € 30 млн.

Видеообзор. «Атлетико» не смог обыграть «Гранаду» в матче 33-го тура испанской Ла Лиги:

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