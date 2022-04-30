Чистяков: «Зениту» надо смотреть вперёд и выигрывать максимальное количество сезонов

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о победе в чемпионате России.

«В глубине души очень рад, хотя и очень устал. Спасибо болельщикам, сил минимально в организме, но я очень счастлив. Наверное, это не то что стабильность, в моей карьере это второе чемпионство – впереди ещё много игр, «Зениту» надо смотреть только вперёд и выигрывать максимальное количество сезонов, сколько сможем», — сказал Чистяков в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. Команда из Санкт-Петербурга выиграла Российскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.