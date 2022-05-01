Экс-президент «Зенита» Фурсенко — о чемпионстве: я счастлив

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о победе команды в чемпионате России.

«Я счастлив. Но интервью не даю», — цитирует Фурсенко «РБ Спорт».

«Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. Команда из Санкт-Петербурга выиграла Российскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд.



«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».