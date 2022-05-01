Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» – «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Зенита» Фурсенко — о чемпионстве: я счастлив

Экс-президент «Зенита» Фурсенко — о чемпионстве: я счастлив
Комментарии

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о победе команды в чемпионате России.

«Я счастлив. Но интервью не даю», — цитирует Фурсенко «РБ Спорт».

«Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. Команда из Санкт-Петербурга выиграла Российскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

Новость по теме
«Зенит» выиграл чемпионат России в четвёртый раз подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022