Экс-президент «Зенита» Фурсенко — о чемпионстве: я счастлив
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Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о победе команды в чемпионате России.
«Я счастлив. Но интервью не даю», — цитирует Фурсенко «РБ Спорт».
«Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. Команда из Санкт-Петербурга выиграла Российскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд.
«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».
Новость по теме«Зенит» выиграл чемпионат России в четвёртый раз подряд
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