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Андрей Лунёв поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ

Андрей Лунёв поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ
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Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, который сейчас выступает за немецкий «Байер», поздравил клуб из Санкт-Петербурга с чемпионством в РПЛ.

«Поздравляю ребят, тренерский, медицинский и административный штабы, а также огромную армию болельщиков сине-бело-голубых с очередным и заслуженным чемпионством!!! Молодцы!!!», — написал Лунёв в своём телеграм-канале.

Благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

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