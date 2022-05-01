Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Удинезе» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист Романо: Кавани собирается покинуть «МЮ», его приоритетом будет переход в Ла Лигу

Журналист Романо: Кавани собирается покинуть «МЮ», его приоритетом будет переход в Ла Лигу
Комментарии

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани ближайшим летом хочет покинуть клуб и перебраться в одну из команд испанской Ла Лиги, сообщает в своём «твиттере» Фабрицио Романо.

Источник сообщает, что уругвайский нападающий покинет «МЮ» в ближайшее трансферное окно в качестве свободного агента и хочет попробовать свои силы в испанском чемпионате.

Контракт Эдинсона Кавани с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также в нынешнем сезоне в его активе девять матчей и два гола за национальную сборную Уругвая.

Ранее Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Палермо».

Transfermarkt оценивает текущую стоимость Эдинсона Кавани в € 4 млн.

Новость по теме
«Реал» рассматривает Кавани в качестве альтернативы Холанду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022