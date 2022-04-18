«Реал» рассматривает Кавани в качестве альтернативы Холанду

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, но готов рассмотреть альтернативные варианты, если норвежский футболист окажется в другом клубе. Испанский клуб может подписать контракт с нападающим «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани. Об этом сообщает Fichajes.

Ранее сообщалось, что Кавани не планирует продлевать соглашение с «Манчестер Юнайтед», истекающее в конце сезона-2021/2022.

35-летний Кавани подписал контракт с «МЮ» в октябре 2020 года, присоединившись к команде на правах свободного агента. В нынешнем сезоне нападающий в 12 матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Севилья» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 32-й тур:

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