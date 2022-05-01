Агент Бэйла: Гарет всегда был счастлив в «Реале»

Агент Гарета Бэйла ответил критикам полузащитника мадридского «Реала».
«Бэйл всегда был очень счастлив в «Реале», он был молод, кода приехал в Мадрид, его дети родились в городе, он пожертвовал много денег испанским больницам на борьбу с коронавирусом, он любит город и его окрестности. Те, кто говорят о нем дурно — паразиты», — приводит слова агента Marca.
«Реал» в 35-й раз в своей истории стал чемпионом Испании. Помимо чемпионских титулов, у «сливочных» 19 побед в Кубке Испании, 11 – в Суперкубке и одна — в Кубке лиги.
Напомним, в нынешнем сезоне Бэйл принял участие в семи встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.
В оставшихся четырёх турах «Реалу» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико», «Леванте», «Кадисом» и «Бетисом».
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