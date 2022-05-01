Гарет Бэйл объяснил, почему не посетил чемпионский матч «Реала»
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Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл объяснил, почему не посетил матч с «Эспаньолом» в 34-м туре чемпионата Испании, в котором «Королевский клуб» оформил досрочное чемпионство.
«Я разочарован, что не могу участвовать в праздновании этим вечером из-за сильного спазма в спине, но очень горжусь командой, завоевавшей титул! Наслаждайтесь сегодняшним вечером, ребята», — написал Бэйл в своём «твиттере».
«Реал» в 35-й раз в своей истории стал чемпионом Испании. Помимо чемпионских титулов, у «сливочных» 19 побед в Кубке Испании, 11 – в Суперкубке и одна — в Кубке лиги.
Напомним, в нынешнем сезоне Бэйл принял участие в семи встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.
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