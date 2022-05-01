Карло Анчелотти загадочно ответил на вопрос о переходе Килиана Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу слухов, связывающих испанский клуб с переходом французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Является ли подписание Мбаппе приориетом для «Реала»? Я думаю, что будущее этого клуба уже предначертано, с этим президентом (Флорентино Пересом, — прим. «Чемпионата») будущее уже предначертано.

Значит ли это, что Мбаппе перейдёт в «Реал»? Я этого не говорил», — приводит слова Анчелотти Get French Football News со ссылкой на RMC.

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает этим летом, и уже давно ходят слухи, что он отправится в Испанию, несмотря на все попытки парижан сохранить своего звёздного игрока.

Видеообзор матча 34-го тура испанской Примеры «Реал Мадрид» — «Эспаньол» (4:0):

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