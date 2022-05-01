Карло Анчелотти загадочно ответил на вопрос о переходе Килиана Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу слухов, связывающих испанский клуб с переходом французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Является ли подписание Мбаппе приориетом для «Реала»? Я думаю, что будущее этого клуба уже предначертано, с этим президентом (Флорентино Пересом, — прим. «Чемпионата») будущее уже предначертано.
Значит ли это, что Мбаппе перейдёт в «Реал»? Я этого не говорил», — приводит слова Анчелотти Get French Football News со ссылкой на RMC.
Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает этим летом, и уже давно ходят слухи, что он отправится в Испанию, несмотря на все попытки парижан сохранить своего звёздного игрока.
Видеообзор матча 34-го тура испанской Примеры «Реал Мадрид» — «Эспаньол» (4:0):
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 1 мая 2022
-
10:10
-
10:06
-
09:57
-
09:54
-
09:54
-
09:50
-
09:43
-
09:36
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
09:22
-
09:15
-
09:12
-
09:02
-
08:35
-
08:24
-
08:22
-
07:56
-
07:53
-
07:31
-
06:58
-
06:17
-
06:14
-
05:54
-
05:49
-
05:30
-
05:23
-
04:35
-
04:31
-
03:56
-
03:55
-
03:36
-
03:27