Киммих — о поражении «Баварии» в матче с «Майнцем»: подобное не должно повториться снова
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал выступление команды в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с «Майнцем» (1:3).
«Думаю, что это выступление должно дать нам пищу для размышлений. Подобное случалось с нами слишком часто в этом сезоне и не должно повториться снова. Ни в следующих двух матчах, ни в следующем сезоне», — приводит слова Киммиха Sky Germany.
После 32 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 75 очков. Мюнхенцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Германии. «Майнц» (42) – на девятой строчке. В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет со «Штутгартом», а «Майнц» проведёт встречу с «Гертой».
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