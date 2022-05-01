Игроки «Баварии» улетели на Ибицу после поражения в матче Бундеслиги с «Майнцем»
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Большинство футболистов «Баварии» отправились на Ибицу после поражения в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с «Майнцем» (1:3), сообщает Bild.
По информации источника, главный тренер мюнхенской команды Юлиан Нагельсман выделил своим игрокам два выходных дня — 1 и 2 мая. Только четверо футболистов «Баварии», которые были в заявке команды на игру с «Майнцем», не полетели на Ибицу отмечать чемпионство. Среди них голкиперы Мануэль Нойер и Свен Ульрайх.
Напомним, после 32 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2021/2022, набрав 75 очков. Мюнхенцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Германии. «Майнц» (42) располагается на девятой строчке.
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