«Спартак» — «Крылья Советов»: самарцы открыли счёт с пенальти

Сегодня, 1 мая, «Спартак» встречается с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Крылья Советов».
«Крылья Советов» открыли счёт на 30-й минуте матча — Юрий Горшков реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за попадание мяча в руку защитника «Спартака» Самуэля Жиго. Разобраться в эпизоде арбитру помог VAR.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Алексей Ширяев и Андрей Образко (оба — Ставрополь). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).
«Крылья Советов» набрали 38 очков в 26 встречах и занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) располагается на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61).
- 1 мая 2022
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:39
-
14:33
-
14:29
-
14:18
-
14:05
-
14:05
-
13:54
-
13:47
-
13:46
-
13:44
-
13:38
-
13:33
-
13:32
-
13:30
-
13:13
-
13:12
-
13:11
-
13:03
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:53
-
12:50
-
12:49
-
12:42
-
12:36
-
12:24
-
12:23
-
12:18
-
12:11
-
11:55