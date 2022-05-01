Арбитр Федотов оценил второй пенальти в матче «Спартак» — «Крылья Советов»

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о втором пенальти, назначенном в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов».

«Одиннадцатиметровый удар — верное решение. Просматривали эпизод на момент непоказа красной карточки за лишение явной возможности забить гол, но не хватает одного шага, чтобы следующим касанием ударить по воротам. Как такового контроля мяча не было. Поэтому верное решение: жёлтая карточка за грубую игру и назначение одиннадцатиметрового удара», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов» в эти минуты проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.