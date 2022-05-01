Никита Баженов считает, что «Спартаку» нужно пропускать первым, чтобы побеждать

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов заявил, что, пропуская первыми, красно-белые повышают свои шансы на победу.



«Спартаку», видимо, надо первым пропускать, чтобы потом включаться в игру и побеждать! Первый тайм был ужасен. Интересно, что им сказали в перерыве? Ваноли сделал перестановки, вышел второй нападающий, и потом уже включились. Более менее начали играть.



Судейские решения? Не хочу это обсуждать. Будет специальная передача судейская, где они будут обсуждать все решения, давайте её дождёмся и вместе посмотрим», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сегодня, 1 мая, в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1.