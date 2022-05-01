Горшков: Жиго должны были удалять за игру рукой. Характер матча был бы другой

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков считает, что футболист «Спартака» Самуэль Жиго должен был быть удалён с поля в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой московской команды со счётом 2:1.

«Два разных тайма, согласен. Почему так произошло? Не знаю, они выпустили второго нападающего, упростили игру, стали оказывать давление. Судили, в принципе, нормально. Единственный вопрос: почему Жиго не дают вторую жёлтую за игру рукой. Его должны было удалять, характер игры был бы другой.



Что касается второго гола «Спартака», то было не совсем понятно, пересёк мяч линию или нет. Раз засчитали, значит, был. Настрой на следующую игру боевой, обычных матчей не бывает. Видели, как в первом тайме мы агрессивно и быстро играли? Постараемся не повторять ошибок, играть агрессивно и смело», — рассказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.