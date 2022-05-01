18-й гол Агаларова в РПЛ и травма Беленова — в видеообзоре матча «Химки» — «Уфа»

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках местная одноимённая команда в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречалась с «Уфой». Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1.



В начале встречи травму в единоборстве с защитником «Химок» Эльмиром Набиуллиным получил вратарь «Уфы» Александр Беленов. После просмотра VAR Кирилл Левников принял решение сменить жёлтую карточку для Набиуллина на красную. Беленов не смог продолжить матч, на поле вышел Антон Чичкан.

Счёт в матче на 31-й минуте с передачи Дмитрия Тихого открыл Илья Кухарчук. На 92-й минуте «Уфа» получила право на пенальти, который реализовал Гамид Агаларов.



«Химки» набрали 29 очков и поднялись на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Уфа» с 23 очками осталась на 15-й позиции.