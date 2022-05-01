«Будё-Глимт» Хайкина уступил «Мольде» в финале Кубка Норвегии
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Сегодня, 1 мая, в финале Кубка Норвегии сезона-2021/2022 встретились «Мольде» и «Будё-Глимт». Победу в матче одержал «Мольде» — 1:0.
Единственный гол был забит во втором тайме. На 76-й минуте пенальти в ворота «Будё-Глимт» реализовал полузащитник Сиверт Маннсверк.
Напомним, что в составе «Будё-Глимт» выступает российский вратарь Никита Хайкин. Голкипер вышел на игру в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.
«Мольде» в пятый раз стал обладателем Кубка Норвегии. Команда Хайкина дважды выигрывала Кубок страны.
Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с марта 2019 года. В нынешнем сезоне российский вратарь сыграл в 23 матчах, в которых пропустил 29 голов. Шесть раз голкипер сохранил свои ворота на замке.
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