Четыре клуба АПЛ заинтересованы в подписании Пауло Дибалы

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Аргентинским футболистом интересуются «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Об этом сообщает ESPN.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов сделать Дибалу самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю клуба. Если Дибала согласится заключить контракт с «сороками», он будет получать более £ 200 тыс. (около € 240 тыс.) в неделю. В услугах Дибалы также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», однако «Ньюкасл» рассчитывает выиграть гонку.
Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, забил девять голов и отдал пять результативных передач.
- 1 мая 2022
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