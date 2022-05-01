ЦСКА проиграл «Ахмату» впервые с 2017 года
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Сегодня, 1 мая, ЦСКА в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 уступил грозненскому «Ахмату» (0:2).
Данное поражение стало первым для армейцев в матчах с «Ахматом» с 2017 года. С того момента все предыдущие восемь встреч завершались в пользу московского клуба.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
Московский ЦСКА набрал 47 очков в 27 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (35) — на восьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61).
Новость по темеЦСКА уступил на выезде «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ
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