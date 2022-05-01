Гол Фалькао принёс «Райо Вальекано» ничью в матче с «Реалом Сосьедад»

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» принимал «Реал Сосьедад». Команды сыграли вничью, счёт – 1:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 34-й минуте отличился нападающий гостей Александр Сёрлот, голевой пас отдал Андони Горосабель. На 78-й минуте ответный мяч забил форвард «Райо Вальекано» Радамель Фалькао.
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После 34 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Баскская команда набрала 56 очков. «Райо Вальекано» (41) – на 11-й строчке. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у «сливочных» 81 очко. В 34-м туре «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.
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