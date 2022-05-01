Лэмпард прокомментировал победу «Эвертона» над «Челси»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу своих подопечных над «Челси» в игре 35-го тура АПЛ (1:0).

Это было непросто. Соперником была команда, которая оказывает на тебя давление до самого конца игры, но мы блестяще справились с этим. Болельщики, игроки, стадион – сегодня все выглядели замечательно.

Прежде всего хотел отметить болельщиков. Я рад, что игроки заметили, как на фанатов влияют победы. Они знают, что результаты команды были не слишком хороши до моего прихода, и поэтому они меня поддерживают.

Мы должны бороться за очки, мы находимся в зоне вылета и должны играть в том же духе каждую игру. Игроки должны показывать, что им небезразлична судьба команды. Сейчас они это демонстрируют, и мне это нравится», — приводит слова Лэмпарда BBC.