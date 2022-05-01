«Барселона» — «Мальорка»: Бускетс удвоил преимущество каталонцев

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимает «Мальорку».
На 54-й минуте преимущество «Барсы» удвоил полузащитник Серхио Бускетс. Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличился нападающий каталонцев Мемфис Депай, голевой пас отдал Жорди Альба.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Мальорка».
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогают ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес.
После 33 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 63 очка. «Мальорка» с 32 очками находится на 16-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (81). В 34-м туре «сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.
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