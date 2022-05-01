Вратарь «Арсенала» Рамсдейл — о победе над «Вест Хэмом»: было жизненно необходимо выиграть

Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл прокомментировал победу своей команды над «Вест Хэмом» в матче 35-го тура АПЛ со счётом 2:1.
«Было жизненно необходимо выигрывать этот матч. Я не знал, как сыграл «Тоттенхэм», но это важно для нас, если мы хотим продолжать борьбу за третье или четвёртое места.
В моменте с Боуэном контакта между нами не было, я был в ярде от него. Хорошо, что он сразу поднялся и сказал о том, что я его не трогал», — приводит слова Рамсдейла BBC.
Сегодня, 1 мая, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 2:1.
После 34 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» набрали 63 очка. «Вест Хэм» с 52 очками находится на седьмом месте в таблице.
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