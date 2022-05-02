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«Спортинг» досрочно гарантировал место в групповом этапе ЛЧ-2022/2023

«Спортинг» досрочно гарантировал место в групповом этапе ЛЧ-2022/2023
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Лиссабонский «Спортинг» в матче 32-го тура чемпионата Португалии на стадионе „Жозе Алваладе“ принимал «Жил Висенте». Хозяева одержали победу со счётом 4:1 и гарантировали себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Команда из Лиссабона начнёт свою кампанию сразу с группового этапа. «Спортинг» с 79 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны. «Львы» опережают идущую на третьей строчке «Бенфику» на 8 очков за два тура до конца чемпионата, которая также начнёт лучший клубный турнир на планете с групповой стадии.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в первых полуфинальных встречах «Манчестер Сити» на своём поле обыграл мадридский «Реал» со счётом 4:3, а «Ливерпуль» победил «Вильярреал» (2:0). Ответные матчи состоятся в ближайшие дни, 3 и 4 мая.

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