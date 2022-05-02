Мойзе Кин — о Райоле: он вытащил меня с улицы

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин трогательно отреагировал на смерть агента Мино Райолы.

«Я до сих пор не могу поверить в это. Ты вытащил меня с улицы и заставил научиться многому в этой жизни. Это не прощание, где бы ты ни был, ты всегда будешь в моём сердце», — написал Кин в одной из социальных сетей.

Напомним, Мино Райола скончался в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью лёгких, о чём сообщила в соцсетях семья агента.

Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.