Де Лигт написал трогательное прощальное письмо Мино Райоле

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт трогательно попрощался со своим агентом Мино Райолой, который ушёл из жизни 30 апреля 2022 года.

«Дорогой Мино, честно говоря, я не готов писать это письмо и думаю, что никогда не буду к такому готов. Всё произошло слишком рано для нас, футболистов, для твоей семьи, но особенно для тебя. У тебя было так много желаний, которые нужно было осуществить, так много целей, которых нужно было достигнуть. Когда ты рассказывал мне о своих планах, я думал, что ты сумасшедший. Но по итогу ты всегда оказывался прав.

Ты знал, как устроен этот мир. Нет ничего невозможного, и ты показал это всему миру. В тот момент, когда я впервые встретил тебя, я понял, что ты особенный. Мы с тобой было совершенно разными, но у нас было кое-что общее — мы хотели делать свою работу как можно лучше и получать от жизни всё.

Ты боролся за своих игроков, и поэтому тебя все так любили. Потому что, как ты всегда говорил: «Они мои сыновья, моя семья». А теперь пора нам поменяться ролями: ты сделал всё для нас, а сейчас мы должны сделать всё для твоей семьи. Обещаю тебе, что мы, футболисты, позаботимся обо всём как твои «сыновья».

Мино, я буду скучать по тебе. Ты был плохим парнем, который ради меня шёл против всех, был моим агентом, но главное, ты был моим лучшим другом. Ты был тем, к кому я всегда мог обратиться за помощью, кто был готов бороться за меня. Но также я мог просто поговорить с тобой о жизни. Ты знал очень много об определённых вещах, и я зол на себя, что не узнал от тебя ещё больше об этой жизни. Уверен, что однажды я смогу снова спросить тебя о чём-то большем и обнять тебя, потому что я уже слишком скучаю. Я люблю тебя, Мино!» — написал де Лигт в своих соцсетях.