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Де Лигт написал трогательное прощальное письмо Мино Райоле

Де Лигт написал трогательное прощальное письмо Мино Райоле
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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт трогательно попрощался со своим агентом Мино Райолой, который ушёл из жизни 30 апреля 2022 года.

«Дорогой Мино, честно говоря, я не готов писать это письмо и думаю, что никогда не буду к такому готов. Всё произошло слишком рано для нас, футболистов, для твоей семьи, но особенно для тебя. У тебя было так много желаний, которые нужно было осуществить, так много целей, которых нужно было достигнуть. Когда ты рассказывал мне о своих планах, я думал, что ты сумасшедший. Но по итогу ты всегда оказывался прав.

Ты знал, как устроен этот мир. Нет ничего невозможного, и ты показал это всему миру. В тот момент, когда я впервые встретил тебя, я понял, что ты особенный. Мы с тобой было совершенно разными, но у нас было кое-что общее — мы хотели делать свою работу как можно лучше и получать от жизни всё.

Ты боролся за своих игроков, и поэтому тебя все так любили. Потому что, как ты всегда говорил: «Они мои сыновья, моя семья». А теперь пора нам поменяться ролями: ты сделал всё для нас, а сейчас мы должны сделать всё для твоей семьи. Обещаю тебе, что мы, футболисты, позаботимся обо всём как твои «сыновья».

Мино, я буду скучать по тебе. Ты был плохим парнем, который ради меня шёл против всех, был моим агентом, но главное, ты был моим лучшим другом. Ты был тем, к кому я всегда мог обратиться за помощью, кто был готов бороться за меня. Но также я мог просто поговорить с тобой о жизни. Ты знал очень много об определённых вещах, и я зол на себя, что не узнал от тебя ещё больше об этой жизни. Уверен, что однажды я смогу снова спросить тебя о чём-то большем и обнять тебя, потому что я уже слишком скучаю. Я люблю тебя, Мино!» — написал де Лигт в своих соцсетях.

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