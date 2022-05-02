Френки де Йонг рассказал об индивидуальном разговоре с Хави

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о проведённом разговоре с наставником команды Хави.
«У нас был хороший разговор с ним. Я уверен в себе, Хави говорит, что он тоже уверен во мне, поэтому все довольны. Давление — хорошо для игрока, когда необходимо выжать из себя максимум. Оно никогда не бывает слишком большим», — приводит слова де Йонга журналист Фабрицио Романо в телеграм-канале.
Ранее Хави заявил, что 24-летний нидерландский полузащитник стал спокойнее после разговора с ним.
Де Йонг перешёл в испанскую команду из амстердамского «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету нидерландского хавбека участие в 44 матчах, в которых он забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
«Барселона» — «Мальорка». Обзор матча. Ла Лига – 2021/2022. 34-й тур:
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