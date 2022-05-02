Александр Гришин: не верится, что ЦСКА займёт второе место в РПЛ
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу проблем армейской команды.
«Объяснений, что происходит с командой — нет. Объяснения могут быть только у тренера. Но команда играет не очень хорошо сейчас: вчера поражение от «Ахмата» было закономерным. Березуцкие не справляются? Это нужно у руководства спрашивать. Но по большому счёту команда борется за тройку, и всё может быть. Если стояли задачи выиграть Кубок и занять второе место, то, конечно, не справились. Впереди ещё девять очков. При хорошем раскладе, если ЦСКА выиграет три игры, а «Динамо» оступится, тогда, может быть, одна из задач будет выполнена. Но, судя по игре, пока в это не очень верится», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 2 мая 2022
-
12:09
-
12:01
-
11:16
-
11:14
-
11:08
-
11:03
-
10:59
-
10:47
-
10:43
-
10:40
-
10:33
-
10:17
-
10:08
-
10:06
-
09:59
-
09:47
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:19
-
09:09
-
08:57
-
08:41
-
08:40
-
08:10
-
07:40
-
07:19
-
07:12
-
06:58
-
06:45
-
06:39
-
06:13
-
06:12
-
05:59
-
05:50
Партнерский контент