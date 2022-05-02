Александр Гришин: не верится, что ЦСКА займёт второе место в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу проблем армейской команды.

«Объяснений, что происходит с командой — нет. Объяснения могут быть только у тренера. Но команда играет не очень хорошо сейчас: вчера поражение от «Ахмата» было закономерным. Березуцкие не справляются? Это нужно у руководства спрашивать. Но по большому счёту команда борется за тройку, и всё может быть. Если стояли задачи выиграть Кубок и занять второе место, то, конечно, не справились. Впереди ещё девять очков. При хорошем раскладе, если ЦСКА выиграет три игры, а «Динамо» оступится, тогда, может быть, одна из задач будет выполнена. Но, судя по игре, пока в это не очень верится», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.