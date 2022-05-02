Агент Милинковича-Савича опроверг слова о желании футболиста играть за «Манчестер Юнайтед»

Матея Кежман, агент полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, опроверг свою цитату о желании сербского футболиста выступать в составе «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «Твиттере».



По сведениям источника, Кежман также опроверг слова о ведении переговоров с французским «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что скауты «красных дьяволов» просматривали Милинковича-Савича в последних играх и пришли к выводу, что он готов к игре за «Манчестер Юнайтед», а Кежман находился в Италии, чтобы обсудить с «Лацио» запрашиваемую цену за полузащитника.

27-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 70 млн.