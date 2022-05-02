Агент Милинковича-Савича опроверг слова о желании футболиста играть за «Манчестер Юнайтед»

Матея Кежман, агент полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, опроверг свою цитату о желании сербского футболиста выступать в составе «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «Твиттере».
По сведениям источника, Кежман также опроверг слова о ведении переговоров с французским «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что скауты «красных дьяволов» просматривали Милинковича-Савича в последних играх и пришли к выводу, что он готов к игре за «Манчестер Юнайтед», а Кежман находился в Италии, чтобы обсудить с «Лацио» запрашиваемую цену за полузащитника.
27-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 70 млн.
- 2 мая 2022
-
13:45
-
13:23
-
13:16
-
13:09
-
13:01
-
12:46
-
12:26
-
12:21
-
12:20
-
12:09
-
12:01
-
11:16
-
11:14
-
11:08
-
11:03
-
10:59
-
10:47
-
10:43
-
10:40
-
10:33
-
10:17
-
10:08
-
10:06
-
09:59
-
09:47
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:19
-
09:09
-
08:57
-
08:41
-
08:40
-
08:10
-
07:40