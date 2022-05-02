«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются защитником «Норвич Сити»
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Защитник «Норвич Сити» Максимилиан Ааронс может остаться в английской Премьер-лиге (АПЛ). Футболистом клуба, который досрочно вылетел в Чемпионшип, интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Об этом сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, «Норвич» открыт к продаже 22-летнего футболиста, чей контракт с командой истекает летом 2024 года.
В нынешнем сезоне Ааронс в 30 матчах чемпионата Англии отметился одной результативной передачей. Рыночная стоимость футболиста молодёжной сборной Англии оценивается в € 22 млн.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются нападающим «Эвертона» Ришарлисоном. «Ириски» готовы продать бразильского футболиста за сумму, превышающую € 60 млн.
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