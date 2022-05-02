Наумов — о Сёмине в «Локо»: не сомневаюсь, что хочет вернуться. Живчик — на месте не сидит

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слова экс-наставника железнодорожников Юрия Сёмина, который заявил, что только он может прервать гегемонию «Зенита» в российском футболе.
«В жизни всё возможно. Зная энергию Юрия Палыча, не сомневаюсь, что он хочет вернуться. Он живчик! На месте не сидит. На месте РЖД я бы взял его главным тренером не команды, а клуба. Это для того, чтобы он работал над профессиональным мастерством всех тренеров: там пять команд, пять тренерских штабов!
Палыч бы ими занимался. Там очень много нюансов, о которых многие тренеры даже не подозревают. Это было бы здорово! У меня такая идея была ещё в 2010-м году. Ему эта идея в общем-то нравилась, как и мне! Но я бы не вернулся! Даже если «Локомотив» чудом пригласит меня назад, я бы, конечно, не пришёл. Хотя у меня и остались самые добрые чувства к клубу», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 2 мая 2022
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