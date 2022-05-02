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Андреа Пирло может возглавить «Специю»

Андреа Пирло может возглавить «Специю»
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло со следующего сезона может возглавить «Специю». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

ФК «Специя» в нынешнем сезоне за три тура до финиша Серии А практически обеспечила себе прописку в турнире на следующий сезон. Теперь, по информации источника, руководители клуба смотрят в будущее и раздумывают над заменой действующего главного тренера Тьяго Мотты на Андреа Пирло.

В «Специи» ищут специалиста с богатым игровым прошлым. Пирло называется одним из главных кандидатов. Итальянский специалист зимой мог оказаться в другом клубе из нижней части турнирной таблицы, «Салернитане», но тогда назначения не произошло.

Несмотря на то, что «Специи» удалось выровнять турнирное положение к концу чемпионата, руководство клуба недовольно работой Мотты. Вполне вероятно, что летом у клуба будет новый тренер.

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