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Джейдон Санчо может не сыграть до сезона из-за болезни

Джейдон Санчо может не сыграть до сезона из-за болезни
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может пропустить остаток сезона из-за болезни, сообщает BBC.

Ранее по аналогичной причине футболист не смог принять участие в матче английской Премьер-лиги с лондонским «Челси» (1:1). По информации источника, из-за болезни Санчо может не выйти на поле до конца текущего сезона.

В сезоне-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» должен провести ещё три матча в английской Премьер-лиге: с «Брентфордом» (2 мая), «Брайтон энд Хоув Альбион» (7 мая) и «Кристал Пэлас» (22 мая).

«Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков в 35 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (83).

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