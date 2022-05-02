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УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года

УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года
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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года, сообщает пресс-служба организации.

«Заявка РФС не соответствует требованиям статьи 16.02 Регламента подачи заявок на финалы и финальные этапы турниров УЕФА, в которой говорится, что «каждый участник должен гарантировать, что он не действует способом, который может дискредитировать УЕФА, любого члена организации (или любого сотрудника, должностное лицо или представителя любого из вышеперечисленных) или европейский футбол», — говорится в официальном заявлении.

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