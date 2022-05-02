Цорн — о решении УЕФА: РПЛ остаётся сильным турниром. «Локо» сконцентрируется на нём

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ряд решений союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российского футбола от европейских и международных соревнований.
«Борьба за чемпионство и титулы — это главное в спорте и в футболе, то, что больше всего мотивирует игроков. Чем меньше соревнований, тем хуже. Тем не менее, чемпионат России был и остаётся сильным турниром. Будем максимально концентрироваться на успешном выступлении в РПЛ, а также в Кубке России», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 2 мая, УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023, а молодёжную сборную России — от Евро 2023 года. Кроме того, УЕФА отклонил российскую заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.
- 2 мая 2022
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