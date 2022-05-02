Алексей Миранчук — в запасе на матч «Аталанта» — «Салернитана»

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 35-го тура Серии А с «Салернитаной». Российский игрок начнёт матч на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провёл за клуб из Италии 24 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.

«Аталанта» располагается на 8-м месте в итальянской Серии А, набрав 55 очков. Их сегодняшний соперник, «Салернитана», находится на 18-й позиции, набрав 25 баллов. «Салернитана» подходит к этому матчу с серией из трёх побед подряд. «Аталанта» в предыдущем туре сыграла вничью с «Торино» — 4:4.

Напомним, в 1/4 финала Лиги Европы «Аталанта» уступила немецкому «Лейпцигу» со счётом 1:3 по сумме двух встреч. Миранчук в этих играх не отметился результативными действиями.