Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрист рассказала, что будет после бана России от соревнований под эгидой УЕФА

Юрист рассказала, что будет после бана России от соревнований под эгидой УЕФА
Комментарии

Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы КлеверКонсалт, высказалась о перспективах после решения УЕФА об отстранения российских команд от международных турниров в сезоне-2022/2023.

«Федерации, думаю, просто так не изменят своей позиции. Тут либо решение CAS в пользу России (что бывало: например 28 сочинцев в 2018-м году, Валиева в этом), либо новая рекомендация МОК о снятии ограничений», — сказала Анцелович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, сегодня, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

УЕФА, спасибо! Бан России только на год — точно не катастрофа УЕФА, спасибо! Бан России только на год — точно не катастрофа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022