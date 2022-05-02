Юрист рассказала, что будет после бана России от соревнований под эгидой УЕФА

Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы КлеверКонсалт, высказалась о перспективах после решения УЕФА об отстранения российских команд от международных турниров в сезоне-2022/2023.



«Федерации, думаю, просто так не изменят своей позиции. Тут либо решение CAS в пользу России (что бывало: например 28 сочинцев в 2018-м году, Валиева в этом), либо новая рекомендация МОК о снятии ограничений», — сказала Анцелович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, сегодня, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.