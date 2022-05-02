Юрист рассказала о шансах России обжаловать бан УЕФА

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила шансы России обжаловать отстранение от соревнований под эгидой УЕФА.



«Обжаловать бан, конечно, можно. Традиционно в CAS в течение 21 дня. Шансы предсказать тяжело, многое будет понятно по решениям, по тем делам, которые уже в CAS сейчас. Однако очень сомнительно, что мы узнаём решение в течение этих 21 дней, даже если слушания будут в мае.



Потенциально решения CAS можно потом обжаловать по процедурным моментам в Верховном суде Швейцарии, но не по существу. Суд редко, но иногда отменяет решения CAS, если процессуальные права участников были нарушены.



CAS всё-таки юридическая структура, юристы тоже находятся не в политическом вакууме, но привыкли соотносить принимаемые решения с регламентирующими документами», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.