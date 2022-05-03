«Аталанта» победила только в одном из последних восьми матчей

Сегодня, 2 мая, в матче 35-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своём поле играла с «Салернитаной». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали всего одну победу в восьми последних матчах.
На этом отрезке «Аталанта» проиграла «Наполи», «Сассуоло», «РБ Лейпцигу», и «Вероне». Серия бергамасков также включила в себя ничьи с «РБ Лейпциг», «Торино» и «Салернитаной». Победить удалось только «Венецию» 23 апреля.
После 35 проведенных матчей бергамаски занимают 8-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 56 очков. Следующий матч команда Джан Пьеро Гасперини проведет 8 мая – против «Специи».
Видеообзор 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Венеция» (2:0):
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