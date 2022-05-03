Ули Хёнесс: я на 100% верю, что Левандовски будет играть за «Баварию» в следующем сезоне

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказал мнение о будущем нападающего клуба Роберта Левандовского.

«Я на 100 процентов верю, что Роберт Левандовски будет играть за «Баварию» в следующем сезоне. У него есть контракт, всё просто.

Хочу, чтобы его контракт был продлён. Я говорил это не менее 50 раз, конечно, я хотел бы, чтобы он остался, на этой неделе ничего не изменилось. Это моя точка зрения», — приводит слова почётного президента «Баварии» Marca со ссылкой на BR.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне Бундеслиги 33-летний Левандовски провёл за «Баварию» 32 матча, в которых забил 34 гола и отдал 2 результативные передачи.