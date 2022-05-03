«Ювентус» может приобрести Салаха

Туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно попытается приобрести нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Footbal Italia.

По сведениям источника, «бьянконери» надеются значительно усилить линию атаки грядущим летом после неудачного сезона под руководством Массимилиано Аллегри. Одним из кандидатов является египтянин Мохамед Салах.

Ранее сообщалось, что Салах ещё не дал согласия продлить контракт с «Ливерпулем», который истекает в 2023 году. Таким образом, «Ливерпуль» может попытаться продать его в ближайшее трансферное окно, чтобы он не покинул клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне АПЛ Мохамед Салах провёл за «Ливерпуль» 32 матча, в которых забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.