The Telegraph: Мохамед Салах заинтересован в переходе в «ПСЖ»
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заинтересован в переходе во французский «ПСЖ». Об этом сообщает The Telegraph.
Ранее сообщалось, что Салах ещё не дал согласие продлить контракт с «Ливерпулем», который истекает в 2023 году. Таким образом, «Ливерпуль» может постараться продать его в летнее трансферное окно, чтобы он не покинул клуб бесплатно на правах свободного агента.
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 100 млн. В нынешнем розыгрыше АПЛ Салах провёл за «Ливерпуль» 32 матча, в которых забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Также на его счету 8 голов в 11 матчах Лиги чемпионов.
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