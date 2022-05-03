Йерро: дал бы Бензема «Золотой мяч»
Поделиться
Бывший защитник «Реала» Фернандо Йерро поделился мнением о нападающем мадридской команды Кариме Бензема.
«Бензема — выдающийся футболист. На него возложена большая ответственность. Мы все это знаем, но решение принимают те, кто вручает награду. Я бы дал Кариму «Золотой мяч», — приводит слова Йерро El Herldo.
Контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Француз выступает за мадридский клуб на протяжении 11 лет. В нынешнем сезоне 34-летний французский футболист принял участие в 30 матчах испанской Примеры, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач. Ранее мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании сезона-2021/2022.
Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге:
Новость по темеБензема повторил достижение Уго Санчеса по голам за «Реал»
Комментарии
- 3 мая 2022
-
12:33
-
12:33
-
12:28
-
12:23
-
12:17
-
12:16
-
12:16
-
12:05
-
12:04
-
12:04
-
12:00
-
11:58
-
11:53
-
11:51
-
11:33
-
11:23
-
11:23
-
11:20
-
11:14
-
11:09
-
11:02
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:45
-
10:38
-
10:24
-
10:21
-
10:15
-
10:10
-
10:10
-
10:01
-
09:46
-
09:44
-
09:30
Партнерский контент