Йерро: дал бы Бензема «Золотой мяч»

Бывший защитник «Реала» Фернандо Йерро поделился мнением о нападающем мадридской команды Кариме Бензема.



«Бензема — выдающийся футболист. На него возложена большая ответственность. Мы все это знаем, но решение принимают те, кто вручает награду. Я бы дал Кариму «Золотой мяч», — приводит слова Йерро El Herldo.



Контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Француз выступает за мадридский клуб на протяжении 11 лет. В нынешнем сезоне 34-летний французский футболист принял участие в 30 матчах испанской Примеры, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач. Ранее мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании сезона-2021/2022.

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