Бензема повторил достижение Уго Санчеса по голам за «Реал»

Нападающий «Реала» (Мадрид) Карим Бензема повторил рекорд результативности экс-форварда «сливочных» мексиканца Уго Санчеса по голам за отдельный сезон, сообщает служба статистики Opta в своём «твиттере».
В текущем сезоне на счету французского нападающего 40 забитых мячей в составе «Реала» во всех турнирах, что сделало его пятым игроком в истории клуба, когда-либо достигавшим такого показателя. Помимо Бензема в этот список входят бывшие игроки королевского клуба Криштиану Роналду, Альфредо Ди Стефано, Ференц Пушкаш и Уго Санчес, на счету которого в сезоне-1989/1990 было также 40 забитых голов.
Учитывая, что «Реалу» в этом сезоне предстоит сыграть ещё несколько матчей, у Карима Бензема есть все шансы превзойти достижение легендарного мексиканца Уго Санчеса.
Контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Француз выступает за мадридский клуб на протяжении 11-ти лет.
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