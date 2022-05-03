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Варан: с нетерпением жду возможности поработать с тен Хагом. Он подходит «МЮ»

Варан: с нетерпением жду возможности поработать с тен Хагом. Он подходит «МЮ»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о будущем главном тренере команды Эрике тен Хаге.

«Я играл против него в Лиге чемпионов. Тогда его команда очень хорошо себя показала.

Буду очень рад поработать с ним. С нетерпением жду начала работы с тен Хагом. Думаю, у него достаточно опыта, он подходит этому клубу», — цитирует Варана ESPN.

Напомним, соглашение «Манчестер Юнайтед» с тен Хагом рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.

Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «МЮ», а также будет параллельно возглавлять сборную Австрии.

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