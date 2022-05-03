Павлюченко: «Зенит» на голову выше всех остальных команд в РПЛ

Экс-нападающий сборной России и «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал четвёртое подряд чемпионство «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Команда просто выше всех остальных на голову. «Зенит» откровенно сильнее всех команд в лиге, сама игра на порядок сильнее. В составе множество сильных футболистов. «Динамо» тоже хорошо смотрелось по ходу этого сезона, могли побороться за чемпионство, но не хватило опыта. Команда ещё молодая, посмотрим, как у них сложится в следующем сезоне», — приводит слова Павлюченко «РБК-Спорт».

Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.