Сергей Семак — причина титулов «Зенита». Хватит его недооценивать

У «Зенита» четвёртый титул подряд. Казалось бы, есть простое объяснение – бюджет клуба. Очевидно, что «Зенит» – самая богатая команда России. Но, как мы знаем, до четырёх чемпионств «Зенита» были три сезона, когда самое мощное финансирование оставалось у Питера, однако первое место занимали другие клубы:

ЦСКА (2015/2016);

«Спартак» (2016/2017);

«Локомотив» (2017/2018).

Те три года «Зенитом» руководили (как раз по одному сезону) португалец Виллаш-Боаш, румын Луческу и итальянец Манчини. Не хочется превращаться в Михаила Гершковича, который по каждому поводу критикует иностранных тренеров в РПЛ. И всё же пример «Зенита» отсылает нас к известной рекламе со слоганом: «Если нет разницы, то зачем платить больше?»

Хотя разница как раз есть – с Семаком результат лучше. Пускай даже это спорное мнение. В еврокубках Семак играет в целом хуже своих предшественников – бесспорный факт. Только вот если спросить болельщиков «Зенита», то они наверняка согласятся вылетать в еврокубках на одну стадию раньше, но при этом стабильно забирать чемпионства.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Семака вообще удивительная карьера. До «Зенита» он работал главным тренером лишь полтора сезона в «Уфе». Скромный опыт со скромным клубом. Тем не менее в мае 2018 года большинство фанатов «Зенита» хотели видеть именно его. В результате Семак стал единственным человеком, который выигрывал РПЛ и как футболист, и как тренер. Кстати, Семак-тренер вплотную приблизился по чемпионствам к Семаку-футболисту. Будучи игроком, он брал титул пять раз – ЦСКА (2003), «Рубин» (2008, 2009) и «Зенит» (2010, 2012).

Важно, что у Семака имидж не только успешного профессионала, но и просто адекватного человека. Наш футбол регулярно бывает токсичным – и сам по себе, и в отношении конкретно «Зенита». Семак же пользуется уважением даже у тех, кто максимально равнодушен к Санкт-Петербургу. Этому тренеру хочется симпатизировать.



И ведь четыре чемпионства подряд уже не спишешь на чей-то багаж. С тех пор как пришёл Семак, команда обновилась почти полностью. Да, можно сказать, что «Зенит» стал таким мощным благодаря супертрансферам. И речь даже не про Малкома, а, скорее, про Азмуна, Барриоса, Ракицкого, Сантоса, Вендела, Клаудиньо. Это действительно трансферные попадания, но есть и заслуга тренера в том, что игроки оказались настолько полезными. Слишком часто мы видели ситуации, когда в РПЛ брали классных футболистов, которые деградировали в нашей лиге.



И явно не стоит говорить, что «Зенит» каждый раз берёт титул, потому что в остальных клубах РПЛ бардак и управленческий вакуум. Оно так устроено плюс-минус везде. История о том, как Семак наигрывал на сборах Кокорина, а нападающего убрали из команды, даже особо не поинтересовавшись мнением тренера – это согласованность вполне на уровне менеджмента «Спартака» и «Локомотива».

И последнее. Контракт Семака с «Зенитом» на следующий сезон до сих пор не продлён. Тяжело поверить, что от него откажутся. Всё-таки чемпионство есть. В Европе выступили так, как и ожидалось. Обошли «Мальмё», но оказались ниже «Челси» и «Ювентуса» – логично. Лишь в один мяч уступили «Бетису» в 1/16 финала ЛЕ. Если кто-то считает, что «Зенит» обязан проходить «Бетис», то человек слабо представляет уровни РПЛ и Ла Лиги. Единственное, вылет в Кубке России от «Алании» – такого по-хорошему быть не должно. Даже с учётом невезения в Махачкале.



И всё же если сложить все составляющие, то к Семаку не возникает вопросов. Раньше можно было бы спросить о том, нет ли у него желания поработать в Европе. Он говорил, что хотел бы потренировать в Париже, но сейчас это крайне маловероятно. Явно не в ближайшие годы.