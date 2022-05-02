Ситуация с доминированием одного клуба типична. И на Западе с ней собираются бороться не так, как у нас.

«Зениту» в России не хватает конкуренции, хотя эта проблема всей Европы. Что с этим делать

«Зенит» стал чемпионом четвёртый раз подряд – такого в России не происходило со времён доминирования «Спартака» в 1990-х. В этом нет ничего удивительного: свой гегемон хотя бы однажды появлялся в 19 лигах из топ-20 чемпионатов (согласно нынешнему рейтингу УЕФА). Если посмотреть на среднее количество набранных очков за последние 30 лет в топ-5 лигах, то можно заметить тенденцию к увеличению: в каждой произошёл рост примерно на 10 баллов, что говорит о том, что конкуренция в чемпионате ослабла.

Среднее количество очков, набранных чемпионом топ-5 лиг с 1990 по 2019 год

Год 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇪🇸 🇮🇹 🇩🇪 🇫🇷 1990-99 79 80,5 79,4 68,2 78,1 2000-09 88 79,3 85,1 72,2 77,3 2010-19 89 94,3 89,3 81,2 86,6

Давайте посмотрим подробнее, что происходило в топ-20 лигах с 2000 по 2021 год (берём такие временные рамки, так как ещё не везде определился чемпион).

В АПЛ с начала 2000-х было всего шесть разных чемпионов, но только один из них доминировал на протяжении трёх сезонов – «Манчестер Юнайтед» с сезона-2006/2007 до 2008/2009. При этом даже тогда конкуренция в лиге всё равно была: клуб завоёвывал чемпионство в среднем за 1,3 тура до конца.

В Испании разнообразие команд, бравших трофей, меньше (4), плюс заметно обоюдное доминирование «Барсы» и «Реала». Но даже в таком случае гегемония одного клуба в течение трёх лет длилась всего однажды – «Барселона» становилась чемпионом с 2008 по 2011 год.

Наибольшее разнообразие чемпионов было во Франции – трофей брали восемь команд. Но при этом в лиге с начала 2000-х было два гегемона: до 2010-х на протяжении семи сезонов подряд доминировал «Лион», а после его сменил «ПСЖ» – как раз после прихода шейхов. Гегемонию парижского клуба, которая началась в 2013 году, прервал «Монако» в сезоне-2016/2017, а в сезоне-2020/2021 – «Лилль».

В Австрии до 2014 года чемпионство брали шесть разных команд, при этом ни одна из них не сохраняла лидерство больше двух сезонов. Но после того, как «Зальцбург» в 2013-м тотально перестроили на деньги «Ред Булл», конкурентов у клуба не было. В 2021-м они завоевали восьмое чемпионство подряд, в этом увеличили свою серию до девяти.

В Италии доминирование «Интера» сменилось долгой гегемонией «Ювентуса»: туринскому клубу принадлежит серия из девяти побед подряд. В Германии столько же раз чемпионом становилась «Бавария» (в этом сезоне клуб оформил уже 10-е чемпионство).

В Шотландии, Сербии, Швейцарии и Португалии золотая гонка сводится к конкуренции двух команд: «Селтик» и «Рейнджерс», «Партизан» и «Црвена Звезда», «Базель» и «Янг Бойз», «Бенфика» и «Порту».

В Греции и Хорватии тотальное доминирование одной команды — «Олимпиакоса» и загребского «Динамо». Команда из Пирея из 17 сезонов подряд 15 раз становилась чемпионом (дважды их серию прерывал «Панатинаикос), а вот загребский клуб с сезона-2005/2006 лишь однажды уступил первое место – в сезоне-2016/2017 «Риеке».

Единственная лига из топ-20, где не было гегемона, – Турция. Максимальное лидерство одной команды там длилось два сезона: «Галатасарай» (2012-2013 гг.; 2018-2019 гг.), «Фенербахче» (2004-2005 гг.), «Бешикташ» (2016-2017 гг.).

Чемпионы и гегемоны в топ-20 чемпионатах

Страна Количество команд, становившихся чемпионами в 2000-2021 гг. Гегемоны Англия 6: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Лестер», «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед» (2006-2009) Испания 4: «Реал», «Валенсия», «Барселона», «Атлетико» «Барселона» (2008-2011) Италия 4: «Рома», «Ювентус», «Милан», «Интер» «Интер» (2005-2010), «Ювентус» (2011-2020) Германия 5: «Бавария», «Боруссия», «Вердер», «Штутгарт», «Вольфсбург» «Бавария» (2012-2021) Франция 8: «Нант», «Лион», «Бордо», «Марсель», «Лилль», «Монпелье», «ПСЖ», «Монако» «Лион» (2001-2008) «ПСЖ» (2012-2016; 2018-2020) Португалия 4: «Боавишта», «Спортинг», «Порту», «Бенфика» «Порту» (2005-2009; 2010-2013) «Бенфика» (2013-2017) Нидерланды 5: ПСВ, «Аякс», АЗ, «Твенте», «Фейеноорд» ПСВ (2004-2008) «Аякс» (2010-2014) Австрия 6: «Тироль», «Аустрия», «Грац», «Рапид», «Зальцбург», «Штурм» «Зальцбург» (2013-2021) Шотландия 2: «Селтик», «Рейнджерс» «Селтик» (2005-2008; 2011-2020), «Рейнджерс» (2008-2011) Россия 5: «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Рубин», «Зенит» «Зенит» (2019-2021) Сербия 2: «Партизан», «Црвена Звезда» «Партизан» (2008-2013); «Црвена Звезда» (2018-2021) Украина 2: «Динамо» Киев, «Шахтёр» «Шахтёр» (2009-2014; 2017-2020) Бельгия 5: «Андерлехт», «Генк», «Брюгге», «Стандарт», «Гент» «Андерлехт» (2012-2014) Швейцария 4: «Грассхоппер», «Базель», «Цюрих», «Янг Бойз» «Базель» (2011-2017), «Янг Бойз» (2018-2021) Греция 4: «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК, ПАОК «Олимпиакос» (2005-2009; 2011-2017) Чехия 5: «Спарта», «Слован», «Баник», «Славия», «Виктория» «Славия» (2019-2021) Норвегия 7: «Русенборг», «Волеренга», «Бранн», «Стабек», «Мольде», «Стрёмсгодсет», «Будё-Глимт» «Русенборг» (2000-2006; 2015-2018) Дания 4: «Копенгаген», «Норшелланн», «Мидтьюлланн», «Брондбю» «Копенгаген» (2009-2011) Хорватия 4: «Хайдук», «Загреб», «Динамо» Загреб, «Риека» «Динамо» Загреб (2006-2016; 2018-2021) Турция 5: «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ», «Бурсаспор», «Башакшехир» –

О чём это всё говорит?

Во-первых, об отсутствии взаимосвязи между силой лиги и степенью доминирования: что в сильнейших турнирах, что в чемпионатах послабее доминирует небольшое количество команд (за редким исключением). То же самое касается и периодов гегемонии: в Италии и Германии «Ювентус» и «Бавария» не упускали трофей на протяжении девяти лет – столько же, сколько «Селтик» в Шотландии.

Во-вторых, есть несколько тенденций доминирования. Первая – отрыв команды от конкурентов в силу своих возможностей, что наглядно иллюстрирует пример «Зальцбурга». Это самый крепкий клуб в австрийской лиге, но остальные команды показывают неплохие результаты в Европе, зарабатывая евроочки. С сезона-2012/2013 Австрия поднялась в рейтинге коэффициентов УЕФА с 16-го места на 8-е. Вторая – регресс остальных клубов в чемпионате, на фоне которых чемпион выглядит наиболее сильным. Это наглядно прослеживается в еврокубках. Эта тенденция чётко прослеживается в России: «Зенит» в чемпионате лидирует с отрывом, но в еврокубках последние несколько сезонов проваливается.

Рецепт гегемонии прост: деньги

Артём Дзюба пожаловался, что в РПЛ не хватает борьбы: «Как показала практика, никто «Зениту» в РПЛ не может сопротивляться. Но мы надеемся… Я лично очень хотел бы, чтобы была борьба. От этого выиграем мы все. Хочется, чтобы было дерби двух столиц, чтобы все топ-клубы пришли в себя. Хотелось бы очень сильного чемпионата с конкуренцией до последнего тура».

Хм, как же это произошло?

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Монополия на доминирование обычно происходит по одной причине: количество инвестиций в один клуб настолько велико, что конкуренция становится просто невозможна. За десятилетия деньги стали гарантией качества – просто потому, что ты можешь позволить себе не только купить лучших, но и удержать их.

«Покупка самых дорогих игроков не приводит автоматически к хорошим спортивным результатам, — написал исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано в своей книге. – Что действительно даёт эти хорошие результаты, так это наличие лучших игроков в вашей команде и выплата им зарплаты, которую они заслуживают».

Плюсы и минусы

Плюсы. Они есть только для команды-гегемона. Постоянное лидерство – это огромные деньги. Призовые, поступления от ТВ-прав, увеличение спонсорских контрактов, а за счёт расширения фан-базы – рост доходов от матчдея и продажи атрибутики. А за этим идёт привлечение талантов и среди игроков, и тренеров, и специалистов: они идут в команду, потому что у неё есть бренд победителя и достаточное количество средств, чтобы обеспечить им достойную зарплату.

Тут очевидный пример – это «Бавария». Команда переманивала Роберта Левандовского, Матса Хуммельса и Марио Гётце из «Боруссии», Юлиана Нагельсмана, Марселя Забитцера и Дайо Юпамекано из «Лейпцига». Клуб обескровливает конкурентов просто потому, что у него есть для этого возможности. Бывший игрок «Баварии» Юрген Клинсман признавался: сказать «нет» просто невозможно, потому что тебе предлагают всё – и чемпионство, и Лигу чемпионов, и деньги.

Это приводит к тому, что уже 10 лет в Бундеслиге не меняется чемпион. Но всерьёз об этом задумались только сейчас: предлагают поменять формат лиги, чтобы сделать её конкурентоспособной. Например, ввести стадию плей-офф.

«Футбол — это прежде всего эмоции, — сказал бывший исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. — Если вы в очередной раз лидируете с 12 очками за три игры до конца, никаких эмоций уже нет. В топе таблицы уже давно не хватает напряжения».

Чемпионство «Баварии» Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Минусы. Самый очевидный – падение зрительского интереса: в самом начале чемпионата понимать, кто станет чемпионом, интересно только болельщикам команды-гегемона. Но на самом деле проблема не только в том, что доминирование разрушает присущая спорту непредсказуемость. При гегемонии возникает существенный финансовый разрыв, потому что лидеру достаётся самый большой кусок «пирога» и от телеправ, и от спонсоров, и от фанатов. Небольшая группа суперклубов становится настолько изолирована, что выигрывает больше, забивает больше, бьёт всё больше рекордов, что на дистанции трансформирует спорт в целом и увеличивает пропасть между лидером и остальными командами.

Получается, что чемпионство условного «Лестера» становится маловероятным – у них просто нет возможностей соревноваться с теми, кто может позволить себе больше. Это как пытаться на «Жигулях» обогнать «Феррари».

Чемпионство «Лестера» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Введение финансового фэйр-плей было направлено на предотвращение финансового разрыва, но очевидно, что это правило было принято слишком поздно. Получилось, что вместо создания конкурентного баланса разрыв между клубами только укрепился. Просто потому, что клубы-гегемоны больше побеждают – получают больше денег – снова побеждают – и этот круг разорвать довольно непросто. Футбол утонул в капитализме, но страшнее всего, что в какой-то момент чиновники с этим согласились. Так мы дошли до точки, в которой сильнейшие решили объединиться в свою лигу, чтобы зарабатывать ещё больше. Если Суперлига однажды всё же будет реализована, то и без того существенный разрыв между богатыми и бедными увеличится до космических масштабов.

Как всё изменить?

УЕФА уже предпринимает попытки изменить ситуацию: переформатировал ЛЧ, ввёл новый турнир – Кубок конференций, – и, что самое главное, отменил правило финансового фэйр-плей. Теперь ограничение расходов на заработную плату, трансферы и гонорары агентов будут разрешены до 70% доходов клуба, но переход будет постепенным: 90% – в сезоне-2023/2024, 80% – в сезоне-2024/2025 и 70% – в сезоне-2025/2026.

Топ-лиги тоже начали думать о проведении реформ, чтобы повысить интерес к турнирам. Бундеслига и Серия А говорят про плей-офф для определения победителей, Лига 1 и Ла Лига двигаются в сторону сокращения количества команд в чемпионате. В РПЛ же, наоборот, размышляют над мораторием на вылет, чтобы расширить число участников до 18 (ага, чтобы ещё сильнее увеличить разрыв между богатыми и бедными). Но, кажется, что просто изменить формат турнира мало – нужны какие-то финансовые реформы. Вроде единого «пула» и «потолка» зарплат, как в МЛС: там он зависит от доходов лиги и становится известным после распределения средств между клубами (обычно составляет 50-55% от этой суммы). При этом на суперзвёзд есть отдельный лимит: как на их зарплату, так и на количество подписаний.

Или вот ещё из МЛС: это закрытая лига единого управления. То есть у участников общий на всех бюджет, который определяется перед началом сезона, а выручку они делят – вкладывают по 30% от продажи билетов в общий банк, распределяют доходы от телетрансляций и спонсорских сделок, а также получают выплаты в одинаковом размере от аффилированной МЛС компании SUM (Soccer United Marketing).

Чтобы покончить с гегемонией в чемпионате, нужно либо накачивать кого-то деньгами, либо регулировать денежные потоки в лиге.