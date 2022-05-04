Мостовой: играть как вратарь «Вильярреала» — нельзя. Бьют в тебя, а ты между ног пускаешь

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру вратаря «Вильярреала» Херонимо Рульи в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Вильярреал» принимал «Ливерпуль» (2:3).
«У «Вильярреала» во втором тайме половина футболистов пешком ходили, а «Ливерпуль» сделал хорошую замену. Как играл вратарь «Вильярреала», так нельзя: человек бьёт просто в тебя, а ты умудряешься между ног пустить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Вчера, 3 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» принимал «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.
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